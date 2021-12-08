Эксперт объяснил, почему у браузера Tor нет шансов на обход блокировок в России

По мнению эксперта, в России официальным ведомствам удастся заблокировать доступ к Tor, блокировка к сайту браузера уже успешно начата. К ограничениям уже присоединились МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и другие мобильные операторы.

Роскомнадзор и операторы блокируют Tor с помощью специальных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), это высокоэффективный метод. А пользователям, чтобы воспользоваться браузером, нужно подключаться к входным узлам — нодам и таким же образом выходить из сети. Поэтому Роскомнадзор начнёт блокировать не только сам Tor, но и ноды, а это приведёт к невозможности пользоваться браузерной сетью.

«Как браузер он шифрует трафик, когда вы находитесь внутри, но на входе и на выходе его всё же можно отследить. Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из "нод" — тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов. Ноды бывают входные, выходные и промежуточные», — подчеркнул Кувиков.