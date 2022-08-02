Эксперт объяснил, почему в соцсетях невозможно защитить страницы чиновников сильнее, чем остальных пользователей

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Эксперт объяснил, почему в соцсетях невозможно защитить страницы чиновников сильнее, чем остальных пользователейВсе пользователи защищены одинаково
Разработчик сайта Кремля Артём Геллер, комментируя недавний взлом страницы Дмитрия Медведева во «Вконтакте», объяснил, что это произошло по причине одинаковой защищённости аккаунтов первых лиц государства или VIP-персон и рядовых пользователей.
По словам эксперта, механика защиты страниц в соцсетях одинакова для всех. Поэтому какой-то специальной защиты страниц госслужащих нет. С другой стороны, чиновники и высокопоставленные лица должны понимать, что хранить служебную информацию в соцсетях не стоит.
Геллер отметил, что взломать можно любую соцсеть — от Twitter до Facebook*. При это защищённость «Вконтакте» ничем не уступает защите зарубежных площадок.
Это очень важный вопрос. К сожалению или к счастью, невозможно обеспечить особенную защиту подобных аккаунтов, они работают в той же механике, как и обычные пользовательские аккаунты, — сказал Геллер.
Артём Геллер
Главный разработчик сайта Президента России Kremlin.ru
Источник:News.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: