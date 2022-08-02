Эксперт объяснил, почему в соцсетях невозможно защитить страницы чиновников сильнее, чем остальных пользователей

По словам эксперта, механика защиты страниц в соцсетях одинакова для всех. Поэтому какой-то специальной защиты страниц госслужащих нет. С другой стороны, чиновники и высокопоставленные лица должны понимать, что хранить служебную информацию в соцсетях не стоит.

Геллер отметил, что взломать можно любую соцсеть — от Twitter до Facebook*. При это защищённость «Вконтакте» ничем не уступает защите зарубежных площадок.