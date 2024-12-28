Эксперт объяснил, почему важно отключение WhatsApp* на устаревших смартфонах

С 1 января 2025 года этот мессенджер перестанет работать на миллионах смартфонов под управлением Android по всему миру. По словам Миронова, Google завершила поддержку версий своей мобильной ОС на старых устройствах в силу невозможности обновления ПО из-за устаревшей аппаратной части. Поэтому нет возможности обновлять безопасность этих версий.

Как раз это и лежит в основе того, что старые смартфоны больше не будут поддерживать WhatsApp. Миронов отметил, что в отличие от Telegram мессенджер WhatsApp хранит все файлы локально, на устройстве. Это увеличивает риск заражения гаджета вирусами, которые распространяются через приложение.

«Приложения, ориентированные на безопасность, такие как WhatsApp, вынуждены адаптироваться к этим изменениям. Устаревшее ПО повышает риск мошенничества и компрометации данных. Даже мессенджеры, известные своим безопасным подходом, например Telegram, не застрахованы от угроз через незащищённую операционную систему», — подчеркнул эксперт.

Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.