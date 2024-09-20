Эксперт объяснил, почему власти полностью не замедлили YouTube на смартфонах

Многие пользователи заметили, что при попытке открыть мобильную версию YouTube, когда используется Wi-Fi, работа видеохостинга весьма медленная. При подключении к мобильному интернету сотовых операторов, приложение работает нормально. По мнению Зыкова, власти не идут на полное замедление YouTube из-за риска ухудшить работу Android в целом.

«Государство не трогает мобильный интернет в части блокировок. Я предполагаю, чтобы не тронуть операционную систему Android. Сейчас разная система подходов к тому, как осуществлять блокировку. Если блокировать на мобильных устройствах, нужно будет задевать и мобильные приложения. Если его задевать, будет затронут и Google Play. А это означает, что у пользователя начнутся проблемы ещё и с приложениями. А пользователи уже и так жалуются на то, что не могут скачать приложение, это станет массовым явлением. Это нарушит работу смартфонов на базе Android. Со временем проблемы могут начаться и у операционной системы Android в целом», — рассказал эксперт в интервью НСН.