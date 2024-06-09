Эксперт объяснил, связан ли сбой в Telegram с кибератакой на сессию ПМЭФ

Вечером в субботу, 8 июня, пользователи начали массово жаловаться на внезапное нарушение работы Telegram: в мессенджере стало невозможно отправлять и получать сообщения и делать что-либо ещё. Сбой длился в течение полутора часов.

По мнению Кускова, речи о целенаправленной кибератаке не идёт. Скорее дело в нарушении работы центров обработки данных (ЦОД), посредством которых мессенджер обрабатывает информацию. То есть это внутренние проблемы Telegram.

«Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», — отметил эксперт.