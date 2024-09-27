Эксперт оценил падение курса токена игры Hamster Kombat

Геймеры и держатели токена негативно отреагировали на падение курса HMSTR, составившее более 41%. На криптобирже Binance курс актива колебался от $0,001 до 0,014 при стоимости на премаркете в $0,012. После скачков курс стабилизировался на уровне $0,006-0,007. Цена на премаркете демонстрирует обесценивание монеты.

По словам Андрея Лободы, мемкоины, к которым относится токен HMSTR, являются рискованным делом, что и подтвердилось на примере листинга Hamster Kombat — обмена виртуальной валюты на настоящие деньги. По его мнению, восстановление после обвала может затянуться на долгое время, а подобная ситуация отпугнёт потенциальных пользователей таких проектов в Tekegram, потому что пользователи кликера «рассчитывали на значительно большую выгоду от их активности в приложении».

«После обвала восстановление курса может растянуться на год и более. Это связано с тем, что десятки миллионов пользователей разом попытаются продать свои монеты. Что создаст давление на их котировки», — предупредил эксперт.