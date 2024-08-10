Приложения
Опубликовано 10 августа 2024, 17:15
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Эксперт посоветовал придумывать отдельный пароль для каждого сервиса

И составлять пароли по своим правилам
Операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин рассказал, что россияне допускают две грубые ошибки, связанные с паролями: используют одни и те же пароли в разных сервисах и добавляют в них свои личные данные.
Эксперт посоветовал придумывать отдельный пароль для каждого сервиса
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Чащин подчеркнул, что нельзя этого делать и призвал использовать для каждого сервиса отдельный пароль. Добавление личных данных, таких как дата рождения, своё имя или имена детей, не остановит злоумышленников, поскольку для них не составит труда провести брутфорс-атаку — подобрать пароль или ключ шифрования.

Эксперт отметил, что пароли следует составлять по собственным правилам, чтобы смысл комбинаций букв и цифр, специальных знаков был понятен только пользователю.

«Например, берём фразу "Сорок жёлтых обезьян быстро кушали банан". Потом придумываем собственное правило, согласно которому, к примеру, каждую вторую или третью букву выкидываем из этой фразы. Получится определённый буквенный шифр. Дальше его нужно дополнить различными цифрами, знаками, которые будут понятны только владельцу пароля, то есть вам. В итоге выйдет отличный пароль, смысл которого знаете только вы», — рассказал эксперт.