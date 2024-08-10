Эксперт посоветовал придумывать отдельный пароль для каждого сервиса

Чащин подчеркнул, что нельзя этого делать и призвал использовать для каждого сервиса отдельный пароль. Добавление личных данных, таких как дата рождения, своё имя или имена детей, не остановит злоумышленников, поскольку для них не составит труда провести брутфорс-атаку — подобрать пароль или ключ шифрования.

Эксперт отметил, что пароли следует составлять по собственным правилам, чтобы смысл комбинаций букв и цифр, специальных знаков был понятен только пользователю.

«Например, берём фразу "Сорок жёлтых обезьян быстро кушали банан". Потом придумываем собственное правило, согласно которому, к примеру, каждую вторую или третью букву выкидываем из этой фразы. Получится определённый буквенный шифр. Дальше его нужно дополнить различными цифрами, знаками, которые будут понятны только владельцу пароля, то есть вам. В итоге выйдет отличный пароль, смысл которого знаете только вы», — рассказал эксперт.