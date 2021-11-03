Эксперт посоветовал россиянам не использовать WhatsApp и Telegram для работы

По словам эксперта, почтовые сервисы и социальные сети, в том числе популярные мессенджеры — наиболее распространённые каналы утечек конфиденциальной информации в период пандемии. Тем более это касается рабочей, часто закрытой, информации.

Утечки происходят потому, что мессенджеры используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации.

И если без мессенджеров работать невозможно, необходимо пользоваться только теми приложениями, которые поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации, а также имеют возможность гибкой настройки прав доступа к групповым чатам.