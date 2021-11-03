Эксперт посоветовал россиянам не использовать WhatsApp и Telegram для работы

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Эксперт посоветовал россиянам не использовать WhatsApp и Telegram для работыПо его мнению, в них могут бытть утечки личной информации
Эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков рассказал, что от использования в рабочих целях таких популярных мессенджеров, как WhatsApp и Telegram, лучше отказаться.
По словам эксперта, почтовые сервисы и социальные сети, в том числе популярные мессенджеры — наиболее распространённые каналы утечек конфиденциальной информации в период пандемии. Тем более это касается рабочей, часто закрытой, информации.
Утечки происходят потому, что мессенджеры используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации.
И если без мессенджеров работать невозможно, необходимо пользоваться только теми приложениями, которые поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации, а также имеют возможность гибкой настройки прав доступа к групповым чатам.
Источник: Газета.ru