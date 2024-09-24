Эксперт посоветовал устанавливать антивирусы на смартфоны с Android

Опубликовано 24 сентября 2024, 14:151 мин.
Эксперт посоветовал устанавливать антивирусы на смартфоны с AndroidДля защиты от троянов
IT-эксперт Павел Мясоедов посоветовал на смартфоны с открытой операционной системой — Android и Linux — устанавливать антивирусы для защиты от троянов.
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В этом главная уязвимость таких ОС. iOS, будучи закрытой ОС, вполне может обеспечить безопасность гаджета, так как без согласия пользователя не произойдёт ни одно действие. В случае с открытой ОС антивирус будет анализировать активность софта в системе и реагировать на риски.
«Если у вас открытая операционная система, тот же самый Android, Linux, для защиты от [троянов] нужно использовать антивирусы. Это самая удобная, понятная, общая мера, которая позволяет вам не думать и не анализировать, что куда выходит, где и что вы качаете. Антивирусы постоянно обновляются и анализируют возникающие риски», — отметил Мясоедов.