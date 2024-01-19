Эксперт предостерег от случайного сканирования QR-кодов на улице

По словам Бодрова, главная угроза заключается в невозможности предварительной проверки содержимого QR-кода без его сканирования.

Эксперт советует быть осторожным, особенно при обнаружении QR-кодов на общественных местах, и избегать случайного сканирования.

Категорически не рекомендуется загружать сторонние приложения для сканирования QR-кодов, поскольку большинство современных смартфонов уже оборудованы встроенными сканерами. Пользователям следует использовать встроенные средства, чтобы избежать риска загрузки вредоносных функций из сторонних приложений, отметил Бодров.