Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Приложения
Опубликовано 19 января 2024, 15:05
1 мин.

Эксперт предостерег от случайного сканирования QR-кодов на улице

Оно может активировать загрузку вирусов
Специалисты Роскачества предостерегают от случайного сканирования QR-кодов, расположенных на улицах, так как они могут активировать загрузку вредоносного программного обеспечения на смартфоне и запустить другие вирусные атаки.
Эксперт предостерег от случайного сканирования QR-кодов на улице

© Ferra.ru

По словам Бодрова, главная угроза заключается в невозможности предварительной проверки содержимого QR-кода без его сканирования.

Эксперт советует быть осторожным, особенно при обнаружении QR-кодов на общественных местах, и избегать случайного сканирования.

Категорически не рекомендуется загружать сторонние приложения для сканирования QR-кодов, поскольку большинство современных смартфонов уже оборудованы встроенными сканерами. Пользователям следует использовать встроенные средства, чтобы избежать риска загрузки вредоносных функций из сторонних приложений, отметил Бодров.

Новости партнеров
Новости партнеров