Эксперт предостерег от случайного сканирования QR-кодов на улице

Опубликовано 19 января 2024, 15:05
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Эксперт предостерег от случайного сканирования QR-кодов на улицеОно может активировать загрузку вирусов
Специалисты Роскачества предостерегают от случайного сканирования QR-кодов, расположенных на улицах, так как они могут активировать загрузку вредоносного программного обеспечения на смартфоне и запустить другие вирусные атаки.
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По словам Бодрова, главная угроза заключается в невозможности предварительной проверки содержимого QR-кода без его сканирования.
Эксперт советует быть осторожным, особенно при обнаружении QR-кодов на общественных местах, и избегать случайного сканирования.
Категорически не рекомендуется загружать сторонние приложения для сканирования QR-кодов, поскольку большинство современных смартфонов уже оборудованы встроенными сканерами. Пользователям следует использовать встроенные средства, чтобы избежать риска загрузки вредоносных функций из сторонних приложений, отметил Бодров.
Источник:«Газета.Ru»
Автор:Булат Кармак
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