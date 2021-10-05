Эксперт предсказал уход части пользователей из Facebook после масштабного сбоя

По словам эксперта, в результате подобных сбоев ускорится процесс формирования и выхода на рынок альтернатив и конкурентов Facebook. «Идеи создания глобальной международной социальной сети, альтернативы Facebook, витают давно. И я совершенно не буду удивлён, если возникающие проблемы ускорят её появление. Лично сам бы переключился на конкурента, но альтернативы нет», — отметил Кярккяйнен.

При этом, по его словам, конкурент Facebook тоже должен быть на уровне — глобальной соцсетью. Ни российские, ни китайские, ни какие другие локальные соцсети с Facebook не сравнятся. «Эффект социальной сети в аудитории: мы пользуемся теми услугами, что пользуются остальные. Мы там, где наш круг общения. Вот почему так сложно покинуть Facebook. Китайские, российские социальные сети не являются глобальными», — подчеркнул специалист.

К тому же он отметил, что, несмотря на глобальность, удивлён тому, насколько редко у Facebook возникают технические проблемы или ошибки.