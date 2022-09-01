Эксперт предупредил, что хакеры могут взломать в школах не только смартфоны, но и камеры наблюдения

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Эксперт предупредил, что хакеры могут взломать в школах не только смартфоны, но и камеры наблюденияИз-за уязвимости школьных Wi-Fi-сетей
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко предупредил, что хакеры, пользуясь уязвимостью школьных Wi-Fi-сетей, могут взломать не только смартфоны учителей и детей, школьные компьютеры и планшеты, но даже камеры видеонаблюдения.
Причём взломать могут даже всю систему: те же камеры, интерактивные доски и другие устройства. Целью могут быть ресурсы школы, необходимые для учебного процесса, их подмена на противоправный контент, другие причины — например, кража пользовательских данных.
Видеокамеры наблюдения, которые установлены в школах, как правило, имеют удаленный доступ через браузер. Для взлома камеры, то есть чтобы видеть изображение с такой камеры, достаточно найти ее IP-адрес и пароль учетной записи. И то, и другое хакеры могут достаточно легко обнаружить», — отметил эксперт.
Иван Самойленко
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency