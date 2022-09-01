Эксперт предупредил, что хакеры могут взломать в школах не только смартфоны, но и камеры наблюдения

Видеокамеры наблюдения, которые установлены в школах, как правило, имеют удаленный доступ через браузер. Для взлома камеры, то есть чтобы видеть изображение с такой камеры, достаточно найти ее IP-адрес и пароль учетной записи. И то, и другое хакеры могут достаточно легко обнаружить», — отметил эксперт.



