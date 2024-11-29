Эксперт предупредил, что хакеры всё чаще атакуют домашние роутеры

Гуляев отметил, что в прошивках и чипах некоторых моделей роутеров есть бреши, через которые хакеры перехватывают и анализируют интернет-трафик, используя уязвимость для различных мошеннических схем. Кроме того, нельзя без контроля и проверки подключать к роутерам внешние устройства, — благодаря этому мошенники могут заполучить контроль над интернет-трафиком и перенаправлять пользователей на вредоносные или фишинговые сайты либо красть конфиденциальные данные.

Гуляев подчеркнул важность контроля над тем, кому пользователь предоставляет доступ к домашнему интернету, если речь идёт о посторонних людях. По словам эксперта, гостевая сеть может стать оптимальным решением. Для этого создаётся изолированный Wi-Fi-канал для гостей, который не позволяет им взаимодействовать с основными устройствами и данными домашней сети.

«Часто злоумышленники пытаются взломать роутер методом элементарного подбора цифр. И не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение роутера, потому что в новых версиях совершенствуются настройки безопасности. А ещё можно создать уникальное имя Wi-Fi-сети (SSID), которое не позволит посторонним лицам определить вашего провайдера. Многие владельцы вовсе скрывают SSID и делают свою сеть Wi-Fi невидимой, чтобы подключиться к ней мог только ограниченный круг лиц», — посоветовал эксперт.