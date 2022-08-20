Эксперт предупредил, что TikTok фиксирует всё, вплоть до каждого щелчка по клавиатуре

Причём это не просто сбор определённой информации, а слежка за всеми действиями пользователя, вплоть до кликов и нажатий на клавиши, а также ввода в формы на сайтах. Краузе объяснил такую возможность встроенным в браузер соцсети кодом JavaScript специально для слежки.

Это подтверждает и тот момент, что при открытии сторонней ссылки TikTok даже не предлагает воспользоваться браузером устройства — он по умолчанию открывает страницу во встроенном браузере.

В TikTok прокомментировали эту информацию и признали, что в браузер действительно встроен код «для улучшения пользовательского опыта». По их словам, этот код нужен для фиксирования ошибок внутри приложения и отправки отчётов в службу поддержки.

«Компания сделала это нарочно. Это нетривиальная инженерная задача. Такое не происходит по ошибке или случайно», — заявил Краузе.