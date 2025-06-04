Эксперт предупредил о распространении вредоносного ПО под видом ответов для ЕГЭ

Эти приложения ложно обещают точные ответы и гарантированные баллы, а на самом деле крадут личные данные и деньги. Злоумышленники имитируют официальные образовательные платформы, используя схожие логотипы и язык для обмана пользователей.

Эксперт отметил, что устанавливая эти поддельные приложения, выпускники неосознанно предоставляют доступ к конфиденциальным данным, таким как фотографии и контакты. Мошеннические сервисы действуют по различным схемам: одни выдают себя за бесплатных помощников для сбора личной информации, а другие заставляют пользователей платить за эксклюзивные материалы, создавая ощущение срочности.

Родители и студенты, не имеющие опыта в области цифровой безопасности, особенно уязвимы для подобной мошеннической тактики.

«К типичным признакам подозрительных приложений относятся отсутствие информации о разработчике, неадекватно высокий рейтинг при малом числе отзывов, а также навязчиво всплывающие окна, призывающие немедленно оплатить доступ. Тревожным сигналом также считается требование доступа к функциям смартфона, не связанным с обучением, например, к геолокации или камере. Все эти признаки должны вызывать у пользователя сомнения», — предупредил эксперт.