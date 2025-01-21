Эксперт предупредил о вирусе для Android, маскирующемся под Telegram

Если пользователь не видит подвоха и вводит свои данные на такой странице, информация сразу передаётся оператору зловреда. На телефон загружается необходимое ПО для слежки за устройством, отлеживающее активные приложения и все действия жертвы.

По словам Шутова, чтобы защититься от подобной угрозы, следует избегать ненадёжных источников загрузки приложений или подозрительных ссылок.

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои учётные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам. Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях. Все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет злоумышленникам оперативно получать доступ к финансовой и другой критически важной информации», — подчеркнул эксперт.