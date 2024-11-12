Эксперт предупредил об опасности хранения паролей в браузере

По словам эксперта, важно, чтобы пароли от значимых учётных записей имели сложный пароль и были известны только владельцу. Но хранить их в файлах, особенно на рабочих компьютерах, в текстовых заметках на телефоне, компьютере, на самоклеющихся бумажных заметках, а также в браузерах — опасно.

В браузерах не стоит хранить пароли потому, что для автозаполнения пароли записываются в специальный файл, который с лёгкостью могут взломать злоумышленники.

«Пароль должен быть известен только лицу, его создававшему, никаких передач руководителям и коллегам на время отпуска. Нельзя его хранить на листочке, в текстовом файле, в заметках телефона, в менеджере паролей браузера, например, Google Chrome. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ и к сохраненным в браузере номерам банковских карт, и кодам CVC/CVV/CVP», — предупредил Межидов.