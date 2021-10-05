Эксперт предупредил россиян о возможном повторении сбоя в работе соцсетей

Как отмечает источник со ссылкой на Павла Коростелева, пользователям стоит быть готовыми к повторению такого сбоя. «Сервисы регулярно падают, просто не всегда сбой касается такого большого числа пользователей. К сожалению, компании не спешат укреплять отказоустойчивость своих систем, потому что из-за этого запуск новых сервисов для клиентов становится более сложным, медленным и дорогим, что недопустимо на высококонкурентном рынке», — отметил эксперт.

По его мнению, чтобы подобных сбоев не возникало, необходимо государственное регулирование интернета на всех уровнях. А пока интернет будет сосредоточен в руках частных компаний, говорить о каких-либо гарантиях не приходится. «Facebook поглотил несколько очень популярных сервисов. Выход их из строя лишил миллионы пользователей возможности общения и потребления контента. Эти люди пошли искать альтернативу и положили ещё несколько сервисов. Таким образом, мы видим, что частные компании не справились с обеспечением надежности глобальной паутины», — резюмировал Павел.

Он также подчеркнул, что именно государство способно обеспечить гарантированную стабильность интернета. Оно сможет вводить требования и правила, подобные эксплуатации электросетей, способно «обязать компании внедрять многократное дублирование, обеспечивать некоторый запас мощностей для работы в аварийном режиме» и другие средства.