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Эксперт предупредила об опасности бесплатных VPN

И даже объяснила, почему к ним стоит относиться с осторожностью
В последнее время всё больше россиян интересуются темой VPN. Немало из них отдали своё предпочтение бесплатным сервисам. Именно об их опасности решила рассказать директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.
Эксперт предупредила об опасности бесплатных VPN

По словам специалиста, VPN-сервисы от малоизвестных компаний, которые не просят денег за свои услуги, могут зарабатывать на информации о пользователях. Они могут продавать эти данные в рекламных целях или собирать сведения о смартфоне клиентов.

VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети. В некоторых случаях VPN-сервисы могут даже сильнее концентрироваться на создании вашего цифрового профиля, чем крупные интернет-провайдеры, но при этом они менее прозрачны и несут меньше ответственности перед вами.

Людмила Куровская

Напомним, что ранее о потенциальных проблемах бесплатных VPN рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. По её словам, подобные сервисы практикуют сбор информации о пользователе и перепродажу её третьим лицам за вознаграждение.

Источник:Lenta.ru
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