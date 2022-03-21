Эксперт предупредила об опасности бесплатных VPN

Эксперт предупредила об опасности бесплатных VPNИ даже объяснила, почему к ним стоит относиться с осторожностью
По словам специалиста, VPN-сервисы от малоизвестных компаний, которые не просят денег за свои услуги, могут зарабатывать на информации о пользователях. Они могут продавать эти данные в рекламных целях или собирать сведения о смартфоне клиентов.
VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети. В некоторых случаях VPN-сервисы могут даже сильнее концентрироваться на создании вашего цифрового профиля, чем крупные интернет-провайдеры, но при этом они менее прозрачны и несут меньше ответственности перед вами.
Напомним, что ранее о потенциальных проблемах бесплатных VPN рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. По её словам, подобные сервисы практикуют сбор информации о пользователе и перепродажу её третьим лицам за вознаграждение.