Эксперт раскрыл опасность использования мобильного банка на смартфоне

По словам специалиста, главная проблема такого типа оплаты — доверчивость непосредственно самих пользователей. Они очень часто попадаются на уловки мошенников, забывая о том, что настоящая кредитная организация никогда не отправит своим клиентам какое-либо сообщение с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-аккаунт.

Для того, чтобы защититься, Кашкин посоветовал регулярно менять пароли от онлайн-банка, а также не переходить по сомнительным ссылкам. Вместе с тем он предложил установить лимит ежедневных транзакций для защиты своих сбережений. Таким образом можно избежать потери всех накоплений разом, а также «выиграть время» для блокировки счетов и обращения в правоохранительные органы в случае необходимости.