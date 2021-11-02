Эксперт рассказал, что клиентам российских банков делать с просроченной картой

По словам эксперта, заменить банковскую карту можно и до истечения срока действия, если клиенту его текущая карта по каким-либо причинам не нужна. Если срок действия всё-таки истёк, прядок действий остаётся прежним. Необходимо обратиться в свой банк и заказать новую карту. Поскольку это карты именные, банку нужно будет некоторое время, чтобы выпустить новую, после чего «пластик» можно будет забрать в своём отделении кредитной организации. Заказать новую карту и активировать её после получения можно как в отделении, так и онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке.

Но есть нюанс: номер счёта не изменится, при этом будут изменены реквизиты карты. И если она была привязана в приложениях, например, для оплаты продуктов или такси, то эти данные нужно будет обновить.

Эксперт заметил, что информацию по карте нужно будет обновить и в электронных кошельках, а также перепривязать в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC.

Что касается физической безопасности старой карты, её лучше сломать или разрезать на фрагменты и утилизировать, чтобы никто не смог считать с неё персональные данные.

Ещё можно выпустить виртуальную карту. Она моментальная и в этом её преимущество, но откроется к новому счёту с новыми реквизитами. В остальном её также можно привязать в приложениях и к кошелькам. При этом использовать её можно и в банкоматах.

По словам Матвеева, если виртуальная карта привязана к кошельку, то можно приложить телефон к банкомату, ввести пин-код и использовать её для снятия или пополнения наличными.