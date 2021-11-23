Эксперт рассказал, как бороться со спамом в социальных сетях и мессенджерах

По словам эксперта, у каждых соцсети и мессенджера свои способы борьбы со спамом. В Instagram это зависит от типа аккаунта. Для бизнес-аккаунтов существует настройка оповещений, которые можно отключить для запросов на добавление в группу. Можно использовать вспомогательные приложения DMpro, Parasite, DoInsta, Tooligram, Chotam, StarComment. Для частных аккаунтов можно настроить приватный режим и задать правила добавления в группы.

В Facebook для борьбы со спамом используется кнопка «Пожаловаться». Администраторам групп можно настроить список вопросов для кандидатов на вступление. Для этого предусмотрен раздел «помощь администратору». Также в Facebook есть папка «Потенциальный спам», в которую перемещаются сомнительные сообщения, а пользователь уже решает, что с ними делать.

В WhatsApp следует настроить раздел «Приватность». По словам Пятунина, в последней версии этого мессенджера пользователи могут выбирать, кто из списка контактов может приглашать их в группы. В Telegram бороться со спамом помогают боты. Для небольшого сообщества достаточно простого бота-модератора @combot. Приложение помогает модерировать активность новых участников группы: временно запретит добавление картинок, ограничит отправку сообщений по таймингу. Как отметил эксперт, для больших групп придётся использовать крупных ботов с инструментами проверки капчи и другими средствами.