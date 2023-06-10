Эксперт рассказал, как соцсети помогают российским ворам

С помощью соцсетей воры-домушники определяют степень достатка жертвы и отслеживают ее местоположение, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По выложенным пользователем фотографиям дорогих гаджетов, украшений, а также места работа злоумышленник понимает, насколько богат тот или иной человек. Главным же образом преступники интересуются фотографиями автомобилей — по ним можно ещё и понять, где чаще всего человек паркуется. По машине также можно отследить, находится ли жертва дома.

Бедеров призвал внимательно относиться к выкладываемому в соцсети контенту, в особенности, во время поездок, когда жилье и имущество в нем остается без присмотра. Эксперт рекомендует ограничить публикацию фотографий со своим автомобилем и другим ценным имуществом, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание воров.

По мнению специалистов, лучше оставлять дома включенной перед отъездом камеру наблюдения. Она может позволить владельцу дома или квартиры застать момент кражи дистанционно. В таком случае он может либо вызвать полицию, либо попросить соседей отпугнуть воров — например, звонком или стуком в дверь квартиры. В любом случае, лицо преступника будет всего поймано в кадр камеры, отмечает Бедеров, что позволит его найти.