Эксперт рассказал, как справиться с новой мошеннической схемой в WhatsApp

По словам специалиста, необходимо иметь запасной план на случай, если аферисты смогут добраться до вашего аккаунта, сообщает радио Sputnik. И речь идёт не столько о попытках вернуть доступ к учётной записи, сколько о наличии стороннего канала связи.

Есть правило дублирования функций. Заранее проигрывайте в голове, что вы будете делать, если у вас на сутки отключится WhatsApp. Я советую в этом случае переходить на резервный канал связи. Андрей Масалович

При этом в качестве «запасного варианта» может выступать не только сторонний мессенджер, но даже другой смартфон.