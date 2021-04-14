Приложения
Сегодня в 09:01
Эксперт рассказал, как справиться с новой мошеннической схемой в WhatsApp
Несложные в выполнении, но очень полезные советы
На днях стало известно о новом способе лишиться учётной записи WhatsApp. Работает схема на основе уязвимости мессенджера. Российский эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как защититься от этого способа мошенничества.
По словам специалиста, необходимо иметь запасной план на случай, если аферисты смогут добраться до вашего аккаунта, сообщает радио Sputnik. И речь идёт не столько о попытках вернуть доступ к учётной записи, сколько о наличии стороннего канала связи.
Есть правило дублирования функций. Заранее проигрывайте в голове, что вы будете делать, если у вас на сутки отключится WhatsApp. Я советую в этом случае переходить на резервный канал связи. Андрей Масалович
При этом в качестве «запасного варианта» может выступать не только сторонний мессенджер, но даже другой смартфон.