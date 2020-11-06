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Сегодня 13:29
Эксперт рассказал россиянам о недостатках приложений соцсетей
В качестве примера он рассмотрел самую популярную из них
Практически все из нас ежедневно используют те или иные приложения соцсетей. Но задумывались ли вы, какая опасность или просто недостатки могут таиться в них? О последнем вызвался рассказать российский эксперт и директор компании “Интеллектуальный Резерв” Павел Мясоедов.
Одной из самых негативных особенностей современных соцсетей и их приложений (в первую очередь Facebook) можно назвать попытку сервиса постоянно следить за пользователями, передает слова специалиста Прайм. Делается это, конечно, якобы из благих целей — желания сформировать ленту, максимально подходящую для того или иного аккаунта. Но на деле слежка все еще остается слежкой.
Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей.
Также ряд пользователей отмечают, что при использовании приложений современных соцсетей, их смартфоны очень быстро теряют заряд аккумулятора. Это также может быть связано с попыткой программы постоянно быть включенным на фоне, совершая различные манипуляции.