Эксперт рассказал россиянам о недостатках приложений соцсетей

Одной из самых негативных особенностей современных соцсетей и их приложений (в первую очередь Facebook) можно назвать попытку сервиса постоянно следить за пользователями, передает слова специалиста Прайм. Делается это, конечно, якобы из благих целей — желания сформировать ленту, максимально подходящую для того или иного аккаунта. Но на деле слежка все еще остается слежкой.