Эксперт рассказал, за что в России могут заблокировать YouTube

По словам Зыкова, изначально было принято решение об удалении рекламы со страниц хостинга, чтобы не транслировать ничей взгляд на события на Украине. Но практика показала, что YouTube начал удалять контент российских медиа. По мнению эксперта, это говорит о том, что руководство сервиса заняло конкретную и жёсткую позицию и вмешивается в конфликт.

«Очевидно, что их до сегодняшнего дня не блокировали, не замедляли, с ними пытались разговаривать, но компания не идёт на компромиссы, не реагирует на обращения надзорного ведомства. Скорее всего, скоро против них будет применена крайняя мера в виде замедления, а следующим этапом может стать блокировка, если YouTube не восстановит заблокированные каналы», — подчеркнул Зыков.