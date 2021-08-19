Эксперт рассказала о последствиях удаления мессенджера

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Эксперт рассказала о последствиях удаления мессенджераСпойлер: жизнь станет сложнее
За последние несколько лет большая часть нашего общения перешла в мессенджеры. Бизнес-аналитик Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, чем может обернуться для современного человека отказ от данного средства общения.
Удалив мессенджер со смартфона, человек рискует выпасть из многих аспектов жизни. Например, во многих школах традиционные собрания были заменены на родительские чаты, передаёт агентство Прайм со ссылкой на Ильичеву.
Вместе с тем мессенджеры являются отличным средством быстрого получения нужной информации, а для бизнеса каналом продаж и рекламы, средством поиска клиентов и поставщиков. А значит, если человек решит удалить условный WhatsApp или Telegram, то он лишится и этого.
В целом, с экспертом сложно не согласиться. В то время, как традиционные сети, субъективно, теряют прежнюю хватку, мессенджеры наоборот — продолжают наращивать интерес аудитории.