Эксперт: следует перейти с Windows 10 на Linux из-за сворачивания обновлений

Компания ESET готовится к всплеску кибератак на пользователей Windows 10 после 14 октября 2025 года, когда Microsoft официально свернёт поддержку устаревшей системы. Какие-либо штатные обновления больше не будут выходить.

Урбански посоветовал всем пользователям Windows 10 не ждать крайнего срока и перейти на новую версию заранее. Если нет подходящего оборудования или пользователь не желает тратить деньги, всегда можно просто перейти на Linux, так как это наиболее безопасный вариант, который легко запускается на большинстве ПК.

После интервью эксперта порталу Windows Latest ESET выпустила сообщение, подтверждающее его слова. «ESET рекомендует как можно скорее перейти на Windows 11. В качестве альтернативы дистрибутив Linux также может быть хорошим вариантом, особенно для старого оборудования», — сказано в сообщении разработчиков.