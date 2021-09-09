Эксперт сообщил об испытаниях по блокировке Google в России

Чтобы закрыть доступ к запрещённым сайтам и приложениям

По мнению Ивана Жданова, сторонника Алексея Навального, отключение DNS-серверов Google и Cloudfire было неслучайным. По его словам, Роскомнадзор проверял блокировку этих сайтов, чтобы, при необходимости, не давать доступ к приложению «Навальный».