Эксперт сообщил об испытаниях по блокировке Google в России

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Вчера в 23:49
Эксперт сообщил об испытаниях по блокировке Google в РоссииЧтобы закрыть доступ к запрещённым сайтам и приложениям
По мнению Ивана Жданова, сторонника Алексея Навального, отключение DNS-серверов Google и Cloudfire было неслучайным. По его словам, Роскомнадзор проверял блокировку этих сайтов, чтобы, при необходимости, не давать доступ к приложению «Навальный».
По словам Жданова, главной целью Роскомнадзора является функция «Умное голосование» в приложении «Навальный». Именно поэтому ведомство отключало ресурсы, важные для доступа в интернет.
Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от магазинов приложений Google Play и AppStore удалить приложение «Навальный».