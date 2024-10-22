Эксперт: вирусы для заражения смартфона есть даже на «безопасных» сайтах

По словам Геллера, на торрентах, тем более на пиратских ресурсах, можно легко «подхватить» различные вирусы, поэтому на таких сайтах лучше не искать софт, особенно для работы. Но мошенники могут скрывать такое ПО и на официальных сайтах.

Даже в отношении стикеров Telegram нужно быть бдительными: если стикеры скачаны непосредственно в мессенджере в официальных каналах — вряд ли существует опасность. Но если те же стикеры предлагаются, где-нибудь на стороннем сайте, тогда «вам могут подсунуть всё что угодно».

«Обычно это торренты, где мы скачиваем важное для нашей работы ПО, где скачиваем установочные файлы. В основном это на пиратских сайтах, на YouTube, на маркетплейсах, где угодно. Если вы скачали набор стикеров для Telegram в самом приложении — проблем нет, но если вы ищете на стороннем сайте, вам могут подсунуть всё что угодно», — подчеркнул Геллер.