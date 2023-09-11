Эксперты нашли в магазине Google Play сразу несколько приложений для Telegram с вирусами

Эти поддельные версии были скачаны более 60 000 раз и содержат шпионский код, который крадёт сообщения пользователей, списки контактов и другую личную информацию.

Приложения, по всей видимости, предназначены для китайскоязычных пользователей и уйгуров, что указывает на возможные связи с государственными механизмами мониторинга и репрессий.

Когда пользователь получает сообщение через заражённое приложение, копия этого сообщения отправляется на сервер злоумышленников.

Google уже удалил эти приложения из своего магазина и заблокировал разработчиков. Однако эксперты предупреждают, что подобные злонамеренные приложения продолжают появляться.

В очередной раз хотим напомнить, что важно использовать только оригинальные версии мессенджеров и быть осторожными при скачивании приложений.