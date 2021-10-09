Эксперты назвали 5 приложений для защиты личных данных

Boxcryptor. Приложение-шифровальщик. Как отмечается, с его помощью можно безопасно хранить личную информацию — фото, видео, текст — на облачных сервисах. Если доступ к файлам получит посторонний человек, приложение не даст ему ничего прочитать или увидеть — все данные будут зашифрованы. Приложение можно установить на Android, iOS и Windows-устройства.

Inky. Это одновременно почтовый клиент и шифровальщик. Приложение предназначено для шифрования всей почтовой переписки, работает с уже созданными почтовыми ящиками и предназначено для только для установки на компьютер. Достаточно ввести e-mail и пароль, программа сразу же начинает шифровать почту.

Её удобство в том, что адресату необязательно иметь это приложение, чтобы прочитать почту пользователя. Другому человеку придёт ссылка и он сможет прочитать раскодированный текст, при этом письмо останется зашифрованным для всех остальных.

AppLock. Это приложение шифрует все файлы на устройствах. При этом пользователь может настроить уровни доступа для других людей. К примеру, другой человек сможет позвонить по телефону. но не сможет просмотреть никакие фото. Приложение доступно для устройств с Android, iOS и Windows.

Micro Guard. Защищает телефон от прослушки. Выступает в роли охотника за приложениями. которые пытаются получить доступ к микрофону, и блокирует их. Установить приложение можно только на смартфоны с Android.

TunnelBear. Защищает смартфон при подключении к публичным Wi-Fi. Скрывает IP-адрес от третьих лиц. Доступно для iOS и Android-устройств.