Эксперты назвали лучшие российские приложения для вызова такси

Стоит отметить, что изначально в исследование было включено целых 40 приложений из российского сегмента онлайн-магазинов App Store и Google Play, по 19 и 21 приложений из каждого соответственно. Это были те программы, с помощью которых пользователи могли вызвать такси эконом- или комфорт-класса. В итоге 4 балла из 5 сумели получить сразу 22 приложения, в результате чего именно они были рекомендованы Роскачеством к использованию. Но среди них отдельно были отмечена шестерка лучших, набравшая наибольшее число баллов по совокупности всех критериев: Яндекс.Такси, Uber Russia и Gett на iOS и Яндекс.Такси, Ситимобил и Uber Russia на Android.

Напомним, что Uber Russia и Яндекс.Такси принадлежат Яндексу, так как глобальная Uber заключила соответствующую сделку с российской компанией в июле 2017 года.