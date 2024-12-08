Эксперты назвали прискорбной ситуацию с количеством ошибок в Windows 11 24H2

Специалисты Microsoft признались в том, что на 6 декабря 2024 года выявили 14 «тяжёлых» ошибок и багов, связанных с выходом обновления 24H2. По мнению обозревателей The Register, с распространением новой сборки Windows 11 количество ошибок будет расти.

Одними из крупных критических ошибок считаются сбои в играх Ubisoft и работе USB-накопителей с поддержкой протокола eSCL, блокирование установки обновления 24H2 на компьютеры Asus. В это число входят и проблемы в работе компьютеров пользователей игры Asphalt 8 после обновления Windows 11 до сборки 24H2.

Обозреватели назвали такое число багов удручающим и посоветовали тем пользователям, кто не хочет постоянно исправлять ошибки ОС, попросту отключить автоматическую установку обновлений Windows.