Эксперты перечислили приложения, через которые злоумышленники могут красть личные данные пользователей

Как ни странно, в числе программ, которые эксперты советуют удалить, можно обнаружить Google Play Service и AppleProtect, а также более нейтральные Axgle, Buzz, Idea Security, SecurIt, Service, Settings, wallpaper girls и Wifi Pasword Cracker, пишет Forbes. По мнению специалистов, все эти приложения могут содержать троян Rogue, который предоставляет злоумышленникам контроль над зараженным устройством.

В числе данных, которые может воровать этот вирус, стоит отметить фотографии, информацию о местоположении, контакты, а также переписку. Помимо этого, Rogue предоставляет злоумышленникам доступ к микрофону и камере на зараженном устройстве.