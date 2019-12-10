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Эксперты подтвердили опасность использования WhatsApp на устаревших смартфонах
И объяснили, в чем польза подобного решения компании
Виктор Чебышев являющийся антивирусным экспертом в “Лаборатории Касперского” заявил, что решение WhatsApp прекратить поддержку устаревших операционных систем является не прихотью, а необходимостью, так как их использование на сегодняшний день стало критически небезопасным.
”Старые операционные системы по разным параметрам сильно отстают от современных и могут содержать много уязвимостей. При этом стоит отметить, что команда WhatsApp достаточно долго поддерживала устаревшие версии операционных систем, чтобы люди могли пользоваться мессенджером даже на очень старых устройствах”, — рассказал Чебышев в интервью изданию “Известия”.
Если верить обобщенным данным, то обновленный WhatsApp не сможет работать на как минимум около 0,3% от всех Android-смартфонов во всем мире, при этом именно это внушает веру в то, что многие пользователи перестанут пользоваться устаревшими смартфонами с древними версиями операционных систем.