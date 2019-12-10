Эксперты подтвердили опасность использования WhatsApp на устаревших смартфонах

”Старые операционные системы по разным параметрам сильно отстают от современных и могут содержать много уязвимостей. При этом стоит отметить, что команда WhatsApp достаточно долго поддерживала устаревшие версии операционных систем, чтобы люди могли пользоваться мессенджером даже на очень старых устройствах”, — рассказал Чебышев в интервью изданию “Известия”.

Если верить обобщенным данным, то обновленный WhatsApp не сможет работать на как минимум около 0,3% от всех Android-смартфонов во всем мире, при этом именно это внушает веру в то, что многие пользователи перестанут пользоваться устаревшими смартфонами с древними версиями операционных систем.