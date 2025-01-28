Эксперты предупредили о новой тактике мошенников: всё чаще звонят в мессенджерах

Опубликовано 28 января 2025, 18:511 мин.
Эксперты предупредили о новой тактике мошенников: всё чаще звонят в мессенджерахЭффективных мер защиты ещё нет
В компании Bi.Zone, специализирующейся на управлении цифровыми рисками, рассказали россиянам, что телефонные мошенники начали применять новую тактику «развода» граждан. Трендом у злоумышленником стали звонки в мессенджерах.
Как отмечено в отчёте Bi.Zone, в первой половине 2024 года наблюдалось комбинирование телефонных звонков и сообщений, однако во второй половине акцент мошенников сместился на звонки в мессенджерах. По словам аналитиков, в 2025 году эта тенденция усилится.
«Это связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством, блокируя зловредные номера. Однако для мессенджеров пока не разработаны эффективные механизмы защиты», — сказано в отчёте.