Эксперты предупредили о новой тактике мошенников: всё чаще звонят в мессенджерах

Как отмечено в отчёте Bi.Zone, в первой половине 2024 года наблюдалось комбинирование телефонных звонков и сообщений, однако во второй половине акцент мошенников сместился на звонки в мессенджерах. По словам аналитиков, в 2025 году эта тенденция усилится.

«Это связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством, блокируя зловредные номера. Однако для мессенджеров пока не разработаны эффективные механизмы защиты», — сказано в отчёте.