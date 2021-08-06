Эксперты рассказали о способах исправить распространённую проблему в WhatsApp

О том, как справиться с этим багом, рассказали эксперты. Их советами поделился ресурс Gadgetstouse.

В первую очередь стоит перезагрузить устройство. Если это не поможет, можно попробовать найти WhatsApp в меню приложений и проверить наличие у мессенджера разрешения на использование камеры.

Если и это не решит проблему, стоит попробовать принудительно остановить использование WhatsApp. Делается это в разделе «Приложения и уведомления» в настройках. Сделав это, нужно в том же меню выбрать пункт «Очистить кеш» — чаще всего именно на этом этапе ошибка исчезает.

Но если камера в приложении всё так же не работает, можно проверить работоспособность самой камеры. Для этого нужно сделать снимок, выйдя из WhatsApp.

Ну и последним вариантом исправления эксперты называют переустановку мессенджера.