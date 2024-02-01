Эксперты выяснили, что батарея Vision Pro мощнее, чем у iPhone 15 Pro Max

Опубликовано 01 февраля 2024, 09:45
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Эксперты выяснили, что батарея Vision Pro мощнее, чем у iPhone 15 Pro MaxХотя в основном обзоры не в пользу гарнитуры
Эксперты технологического онлайн-издания Wccftech раскритиковали многочисленные обзоры гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro за то, что обзорщики, оценивая «слабую» ёмкость аккумулятора устройства, не учитывали мощность.
По мнению специалистов из Wccftech, некорректно сравнивать элемент питания Vision Pro с батареей iPhone 15 Pro Max, потому, что у айфона ёмкость аккумулятора составляет 4441 мАч, а у гарнитуры — 3116 мАч. Важно учитывать мощность аккумулятора и измерять объём электрической энергии, сохраняемой батареей и обеспечивающей питание гаджета на выходе, в ватт-часах.
Как пишет издание, если пересчитать «ёмкость аккумулятора» в Втч, выйдет, что условная ёмкость составит 35,9 Втч, что в 2 раза больше, чем у iPhone 15 Pro Max, — 17,1 Втч. Но время работы Vision Pro всё равно будет равно 2,5 часам, так как эта гарнитура — энергоёмкое устройство.