Эксперты выяснили, что батарея Vision Pro мощнее, чем у iPhone 15 Pro Max

По мнению специалистов из Wccftech, некорректно сравнивать элемент питания Vision Pro с батареей iPhone 15 Pro Max, потому, что у айфона ёмкость аккумулятора составляет 4441 мАч, а у гарнитуры — 3116 мАч. Важно учитывать мощность аккумулятора и измерять объём электрической энергии, сохраняемой батареей и обеспечивающей питание гаджета на выходе, в ватт-часах.

Как пишет издание, если пересчитать «ёмкость аккумулятора» в Втч, выйдет, что условная ёмкость составит 35,9 Втч, что в 2 раза больше, чем у iPhone 15 Pro Max, — 17,1 Втч. Но время работы Vision Pro всё равно будет равно 2,5 часам, так как эта гарнитура — энергоёмкое устройство.