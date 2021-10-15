Энтузиаст создал аналог Facebook для противодействия зависимости от социальных сетей

Энтузиаст создал аналог Facebook для противодействия зависимости от социальных сетейВ этой соцсети за всё время можно опубликовать только 100 постов
Слова Гроссера приводит издание Fast Company. Социальная сеть Minus, созданная Гроссером, — эксперимент по возвращению людей от стандартов соцсетей с их требованием всё лайкать и комментировать к нормальному общению. «Так и работало человеческое взаимодействие до социальных сетей. Мы не ходили на вечеринки и не уходили с них с перечислением количества раз, когда нас увидели. Нам приходилось прислушиваться к кому-то, думать о том, что они сказали и отвечать, если мы считали это нужным», — сказал создатель Minus.
Minus — имитация Facebook, но отличается тем, что в ней нет лайков, количества подписчиков и меток времени, нет возможности публиковать что-либо ради пустого, по словам Гроссера, признания. В Minus можно только по-настоящему общаться. Как отмечается, поднять пост, сделать его популярнее, можно только в ходе дискуссий. Причём за всё время пользователь этой соцсети может оставить только 100 постов.
Как сказал создатель Minus, соцсети гонятся за ростом и вовлечённостью, поэтому в них есть место троллингу, политике, взаимным оскорблениям и прочему. Поскольку в Minus можно за всё время опубликовать только 100 постов, это заставляет пользователей тщательно обдумывать, как они хотят использовать каждое своё сообщение. По исчерпанию 100 постов, опубликовать что-либо в Minus уже будет невозможно.
При этом пользователи могут вести неограниченную переписку, свободно общаться и не думать о том, как другие могут отреагировать на сообщение. Также не нужно беспокоиться о том, достаточно ли быстро опубликован пост. То есть Minus — попытка ухода от постоянного роста в соцсетях к безусловному человеческому общению.