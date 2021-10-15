Энтузиаст создал аналог Facebook для противодействия зависимости от социальных сетей

Слова Гроссера приводит издание Fast Company. Социальная сеть Minus, созданная Гроссером, — эксперимент по возвращению людей от стандартов соцсетей с их требованием всё лайкать и комментировать к нормальному общению. «Так и работало человеческое взаимодействие до социальных сетей. Мы не ходили на вечеринки и не уходили с них с перечислением количества раз, когда нас увидели. Нам приходилось прислушиваться к кому-то, думать о том, что они сказали и отвечать, если мы считали это нужным», — сказал создатель Minus.

Minus — имитация Facebook, но отличается тем, что в ней нет лайков, количества подписчиков и меток времени, нет возможности публиковать что-либо ради пустого, по словам Гроссера, признания. В Minus можно только по-настоящему общаться. Как отмечается, поднять пост, сделать его популярнее, можно только в ходе дискуссий. Причём за всё время пользователь этой соцсети может оставить только 100 постов.

Как сказал создатель Minus, соцсети гонятся за ростом и вовлечённостью, поэтому в них есть место троллингу, политике, взаимным оскорблениям и прочему. Поскольку в Minus можно за всё время опубликовать только 100 постов, это заставляет пользователей тщательно обдумывать, как они хотят использовать каждое своё сообщение. По исчерпанию 100 постов, опубликовать что-либо в Minus уже будет невозможно.

При этом пользователи могут вести неограниченную переписку, свободно общаться и не думать о том, как другие могут отреагировать на сообщение. Также не нужно беспокоиться о том, достаточно ли быстро опубликован пост. То есть Minus — попытка ухода от постоянного роста в соцсетях к безусловному человеческому общению.