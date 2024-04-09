Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платы

Пользователи могут подключаться к IRC-серверам и общаться в чате, не загружая операционную систему. Для этого им потребуется только клавиатура, так как поддержка мыши в данный момент ограничена.

Теннен выложил исходный код своего проекта на GitHub, чтобы другие разработчики могли ознакомиться с его реализацией и, возможно, доработать ее.

Сам автор не позиционирует свое творение как полноценный мессенджер, но его работа демонстрирует возможности UEFI и открывает новые перспективы для создания необычных приложений, работающих на «голом» железе.