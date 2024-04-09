Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платы

Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платыКак идея — интересно
Это означает, что мессенджер запускается до загрузки ОС, на этапе инициализации аппаратного обеспечения.
Клиент написан на языке Rust и использует UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — интерфейс, который обеспечивает взаимодействие между операционной системой и прошивкой материнской платы.
Для отображения интерфейса мессенджера Теннен задействовал специальные инструменты и шрифт TrueType.
Пользователи могут подключаться к IRC-серверам и общаться в чате, не загружая операционную систему. Для этого им потребуется только клавиатура, так как поддержка мыши в данный момент ограничена.
Теннен выложил исходный код своего проекта на GitHub, чтобы другие разработчики могли ознакомиться с его реализацией и, возможно, доработать ее.
Сам автор не позиционирует свое творение как полноценный мессенджер, но его работа демонстрирует возможности UEFI и открывает новые перспективы для создания необычных приложений, работающих на «голом» железе.