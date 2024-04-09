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Приложения
Опубликовано 09 апреля 2024, 08:05
1 мин.

Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платы

Как идея — интересно
Разработчик Филипп Теннен удивил сообщество, создав IRC-клиент, работающий не в операционной системе, а непосредственно в BIOS материнской платы.
Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платы
© Ferra.ru

Это означает, что мессенджер запускается до загрузки ОС, на этапе инициализации аппаратного обеспечения.

Клиент написан на языке Rust и использует UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — интерфейс, который обеспечивает взаимодействие между операционной системой и прошивкой материнской платы.

Для отображения интерфейса мессенджера Теннен задействовал специальные инструменты и шрифт TrueType.

Энтузиаст создал новый мессенджер, который запускается прямо в BIOS материнской платы
© YouTube

Пользователи могут подключаться к IRC-серверам и общаться в чате, не загружая операционную систему. Для этого им потребуется только клавиатура, так как поддержка мыши в данный момент ограничена.

Теннен выложил исходный код своего проекта на GitHub, чтобы другие разработчики могли ознакомиться с его реализацией и, возможно, доработать ее.

Сам автор не позиционирует свое творение как полноценный мессенджер, но его работа демонстрирует возможности UEFI и открывает новые перспективы для создания необычных приложений, работающих на «голом» железе.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
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#мессенджер
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#BIOS