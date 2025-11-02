Энтузиаст создал образ Windows 7 размером 69 Мб

Xeno пояснил, что из системы было удалено большинство системных компонентов, что делает эту версию ОС неспособной запускать практически никакие приложения. Система запускается, но для работы даже базовых программ пользователям придётся вручную добавлять недостающие файлы, что вряд ли подойдёт пользователям, предпочитающим рабочую систему «из коробки».

Автор проекта с иронией отметил, что в урезанной версии сохранилась функция проверки подлинности Windows — система по-прежнему сообщает о том, что «копия Windows не является подлинной».

Несмотря на ограничения, проект вызвал интерес в сообществе на X. Пользователи предлагают развить идею и создать облегчённую, но функциональную версию Windows 7, например, для запуска старых игр. Сам Xeno не исключил возможность выпустить улучшенную сборку в будущем и даже провести аналогичный эксперимент с Windows 11.

Установочный пакет содержит 295 файлов, включая около десяти логов. И энтузиаст считает, что теоретически размер системы можно уменьшить ещё больше.