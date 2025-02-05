Энтузиаст выпустил «древнюю» версию Discord для Windows 95

Разработчик сообщил, что для использования этой версии на Windows 95 необходима компиляция с использованием MinGW. Версия для Windows 98 работает без каких-либо дополнительных «манипуляций», из коробки. По словам IProgramInCpp, запустить «древние» версии Discord можно и на Windows XP SP 2 и даже на более поздних версиях, хотя это не имеет очевидного смысла, «если только вы не ненавидите избыточность Discord», подчеркнул энтузиаст.

При этом предлагаемые версии — не полнофункциональные — часть привычных для Discord функций невозможно реализовать из-за технических ограничений вроде системы защиты мессенджера от спама. В настоящее время в кастомных версиях реализована возможность отправки личных сообщений, подключения серверов, отправка изображений и других вложений, а также редактирование текста, ответы и удаление сообщений. Можно активировать индикаторы набора текста, встраивание различного контента, просмотр списка участников сервера, а также индикация ненадёжных URL-адресов.