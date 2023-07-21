Энтузиасты раскрыли новый вид рекламы в Telegram

Рекламные «истории» будут содержать картинки, текст и ссылки, которые могут вести на внешние ресурсы. Для аналитики будут добавлены возможности отслеживания переходов по рекламным ссылкам.

Также обнаружены различные лимиты и функции, которые могут быть доступны для разных категорий пользователей.

Premium-подписчикам, скорее всего, будут предоставлены более широкие возможности, такие как более длинные подписи к историям и регулирование времени доступности.

Обычные пользователи, вероятно, будут ограничены в количестве публикуемых историй и получат функцию жалобы на истории.

Кроме того, пользователи получат различные возможности в управлении историями: отмечать людей, архивировать истории, отключать уведомления для них, выбирать, какие истории отображать в профиле, а также ограничивать доступность скачивания, скриншотов и записи экрана для просмотра историй.