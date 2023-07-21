Энтузиасты раскрыли новый вид рекламы в Telegram

Энтузиасты раскрыли новый вид рекламы в TelegramКоторый спрячется в новой функции платформы
Уже совсем скоро в Telegram появится новая функция — Stories. Энтузиасты, изучая исходный код и данные платформы переводов, обнаружили, что в рамках этой функции может появиться новый формат рекламы.
Рекламные «истории» будут содержать картинки, текст и ссылки, которые могут вести на внешние ресурсы. Для аналитики будут добавлены возможности отслеживания переходов по рекламным ссылкам.
Также обнаружены различные лимиты и функции, которые могут быть доступны для разных категорий пользователей.
Premium-подписчикам, скорее всего, будут предоставлены более широкие возможности, такие как более длинные подписи к историям и регулирование времени доступности.
Обычные пользователи, вероятно, будут ограничены в количестве публикуемых историй и получат функцию жалобы на истории.
Кроме того, пользователи получат различные возможности в управлении историями: отмечать людей, архивировать истории, отключать уведомления для них, выбирать, какие истории отображать в профиле, а также ограничивать доступность скачивания, скриншотов и записи экрана для просмотра историй.