Энтузиасты слили в сеть почти полный архив песен со Spotify — это 86 млн аудиофайлов

По их данным, в сеть попали метаданные для 256 млн треков и аудиофайлы примерно 86 млн песен, что охватывает около 99,6% всех прослушиваний на платформе. Общий объем архива — почти 300 ТБ. Распространяется все это добро через торрент-раздачи.

Spotify подтверждает факт несанкционированного доступа лишь частично и говорит, что были затронуты «некоторые» аудиофайлы, не уточняя масштаб. Расследование компании продолжается.

Anna’s Archive называет проект «архивом сохранения», утверждая, что стриминговые сервисы не гарантируют долгосрочное хранение музыкального наследия. Особенно нишевых релизов.

Однако с юридической точки зрения массовое копирование и распространение музыки нарушает лицензионные соглашения и авторское право.

Вероятно, в ближайшее время последуют блокировки раздач и возможные судебные действия со стороны Spotify и правообладателей.