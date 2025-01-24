Приложения
Опубликовано 24 января 2025, 12:05
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Epic Games покроет часть расходов на использование платформы iOS для разработчиков

В первый год
Компания Epic Games сделала шаг, который может серьезно изменить правила для мобильных разработчиков игр на iOS. В своем новом заявлении Epic анонсировала, что она будет покрывать расходы на использование платформы iOS для разработчиков в первый год. Это касается так называемой Core Technology Fee (CTF), которую Apple взимает с разработчиков мобильных приложений, превышающих 1 миллион скачиваний в год и использующих сторонний магазин.
Epic Games покроет часть расходов на использование платформы iOS для разработчиков
© appshunter.io

Размер этого сбора составляет 50 евроцентов за каждую установку. В то время как приложения с доходом ниже 10 миллионов евро в год имеют льготный трехлетний период, Epic решилась взять на себя оплату для участников своей программы в первый год, чтобы помочь разработчикам преодолеть дополнительные финансовые барьеры.

Этот шаг связан с новыми условиями для мобильных приложений в Европе, где вступил в силу закон Digital Markets Act, направленный на борьбу с монопольным поведением таких компаний, как Apple. Epic Games заявила, что покрытие сборов — это временная мера, пока Европейская комиссия не завершит расследование по поводу нарушений Apple в области цифровой конкуренции.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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