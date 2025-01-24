Epic Games покроет часть расходов на использование платформы iOS для разработчиков

Опубликовано 24 января 2025, 12:051 мин.
Epic Games покроет часть расходов на использование платформы iOS для разработчиковВ первый год
Компания Epic Games сделала шаг, который может серьезно изменить правила для мобильных разработчиков игр на iOS. В своем новом заявлении Epic анонсировала, что она будет покрывать расходы на использование платформы iOS для разработчиков в первый год. Это касается так называемой Core Technology Fee (CTF), которую Apple взимает с разработчиков мобильных приложений, превышающих 1 миллион скачиваний в год и использующих сторонний магазин.
Размер этого сбора составляет 50 евроцентов за каждую установку. В то время как приложения с доходом ниже 10 миллионов евро в год имеют льготный трехлетний период, Epic решилась взять на себя оплату для участников своей программы в первый год, чтобы помочь разработчикам преодолеть дополнительные финансовые барьеры.
Этот шаг связан с новыми условиями для мобильных приложений в Европе, где вступил в силу закон Digital Markets Act, направленный на борьбу с монопольным поведением таких компаний, как Apple. Epic Games заявила, что покрытие сборов — это временная мера, пока Европейская комиссия не завершит расследование по поводу нарушений Apple в области цифровой конкуренции.