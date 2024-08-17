Epic Games запустила собственный магазин приложений для смартфонов

В этом магазине будут представлены тысячи приложений, включая продукты сторонних разработчиков. Суини уверен, что это даст больше свободы разработчикам игр и позволит создавать крупные и качественные игры, привлекая больше пользователей. Он видит это как начало новой эры разработки игр, открывающей большие возможности.

Запуск нового магазина также укрепит присутствие Epic Games на рынке, что актуально для компании на фоне противостояния Apple. Суини заявил, что компания уже привлекла инвестиции от Sony Group и Walt Disney.

Магазин будет доступен на iPhone в Евросоюзе и на устройствах Android по всему миру. Также Epic Games планирует добиться порядка 100 млн новых установок магазина к концу года.