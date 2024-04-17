ЕС дал TikTok 24 часа на оценку рисков нового приложения

Опубликовано 17 апреля 2024, 20:49
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ЕС дал TikTok 24 часа на оценку рисков нового приложенияЗапущенного во Франции и Испании
Европейская комиссия дала TikTok 24 часа на предоставление оценки рисков для своего нового приложения Lite, запущенного во Франции и Испании из-за опасений по поводу его возможного влияния на детей и психическое здоровье пользователей. Платформа должна была провести оценку рисков перед развертыванием приложения, а теперь ЕС хочет «больше деталей».
Запрос информации был сделан в рамках нового закона о модерации контента, известного как Закон о цифровых услугах (DSA), который имеет строгие правила для 22 крупнейших онлайн-платформ мира, включая TikTok.
Это не первый раз, когда TikTok попадает под пристальный взгляд Европейского союза. В феврале Брюссель открыл формальное расследование по DSA против TikTok из-за предполагаемых нарушений его обязательств по защите несовершеннолетних в интернете. В фокусе особенно внимание на то, достаточно ли компания делает для решения негативных последствий для молодежи.
Комиссия ранее также делала аналогичные запросы на информацию у TikTok по другим вопросам, включая риски для предстоящих выборов в ЕС в июне от искусственного интеллекта.