ЕС дал TikTok 24 часа на оценку рисков нового приложения

Запрос информации был сделан в рамках нового закона о модерации контента, известного как Закон о цифровых услугах (DSA), который имеет строгие правила для 22 крупнейших онлайн-платформ мира, включая TikTok.

Это не первый раз, когда TikTok попадает под пристальный взгляд Европейского союза. В феврале Брюссель открыл формальное расследование по DSA против TikTok из-за предполагаемых нарушений его обязательств по защите несовершеннолетних в интернете. В фокусе особенно внимание на то, достаточно ли компания делает для решения негативных последствий для молодежи.

Комиссия ранее также делала аналогичные запросы на информацию у TikTok по другим вопросам, включая риски для предстоящих выборов в ЕС в июне от искусственного интеллекта.