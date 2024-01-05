ЕС избавит пользователей от необходимости каждый раз подтверждать принятие cookie

В ЕС сайты в обязательном порядке выводят такие уведомления, потому что компании, управляющие веб-ресурсами, обязаны соблюдать Общий регламент по защите данных (GDPR), действующий в Европе с 2018 года. Но теперь европейские чиновники задумались над тем, чтобы упростить процедуру принятия или отказа от cookie, так как это утомляет пользователей.

На некоторых сайтах приходится проходить несколько шагов для подтверждения одних cookie и отказа от других, при этом не понятно, чем эти файлы отличаются. Зачастую пользователи жмут кнопку «Принять всё», потому что по факту не будут изучать множество нюансов, связанных с безопасностью, информацией и т.д. И только для того, чтобы что-то принять или от чего-то оказаться.

Предлагается выводить такие уведомления не чаще раза в год. К тому же законодатели потребуют более прозрачного оперирования cookie от Google и других техногигантов, собирающих пользовательскую информацию.