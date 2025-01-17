ЕС обвинил TikTok и другие китайские компании в нарушении конфиденциальности

Организация Noyb, известная своими исками против американских корпораций, впервые обратилась с подобной жалобой в отношении китайских компаний. В заявлении говорится, что такие платформы, как AliExpress, WeChat и Temu, также участвуют в передаче данных, но при этом не раскрывают точные получатели информации, вероятно, находящиеся в Китае.

Согласно правилам Общему регламенту по защите данных, передача данных за пределы ЕС разрешена только в том случае, если страна получатель гарантирует защиту данных на уровне ЕС. Однако, как утверждает юрист Noyb Клеанти Сардели, «Китай как авторитарное государство не обеспечивает необходимого уровня защиты».

Noyb подала шесть жалоб в регуляторные органы Греции, Нидерландов, Бельгии, Италии и Австрии. В них организация требует приостановить передачу данных и наложить штрафы на компании, размер которых может достигать 4% их глобального дохода.

Между тем, представитель Xiaomi заявил, что компания изучает обвинения и готова сотрудничать с властями, если это потребуется. Остальные компании пока не прокомментировали ситуацию.

Китайская сторона также отреагировала на обвинения. Представитель МИД Китая Го Цзякун заявил, что Пекин никогда не требовал от компаний нарушать местные законы для передачи данных. По его словам, Китай придает большое значение защите конфиденциальности.